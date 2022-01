Kraska: Poprawka Siarkowskiej może zostać uwzględniona

We wtorek wieczorem sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. W trakcie prac komisji zmieniono tytuł projektu i usunięto jeden z artykułów. Teraz projekt powinien trafić do drugiego czytania. Jednak w środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na posiedzenia klubu PiS miał przekazać parlamentarzystom, że ten projekt nie będzie procedowany.

Wcześniej w środę jeden z wnioskodawców projektu, poseł PiS Czesław Hoc, powiedział w Sejmie dziennikarzom, że to kwestie proceduralne stoją na przeszkodzie procedowania projektu ustawy o weryfikacji covidowej. Nie był jednak w stanie ich sprecyzować.

Kraska: Chcemy mieć twardy dowód

W czwartek do projektu odniósł się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pytany, dlaczego znowu utknął w Sejmie powiedział, że zna jeden powód, który jest "dość ważny". Dodał, że poprawka poseł PiS Anny Marii Siarkowskiej, aby z obowiązku szczepień zwolniono osoby, u których wykryto obecność przeciwciał, może zostać uwzględniona.

– Wystąpiłem dzisiaj do konsultantów, aby wypowiedzieli się, czy to z punktu czysto medycznego jest do przeforsowania, czy jest teoretycznie możliwość określenia, że dany poziom przeciwciał zabezpiecza nas przed zachorowaniem i nie trzeba wykonywać szczepienia – powiedział Kraska w rozmowie z TVN24.

Na uwagę dziennikarki, że naukowcy wielokrotnie mówili o tym, że przechorowanie nie zabezpiecza przed COVID-19, tylko szczepienie, wiceminister odparł: – Chcemy mieć już w tej chwili twardy dowód.

