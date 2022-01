Włochy: Zahamowanie wzrostu zakażeń, wciąż wysoka liczba zmarłych

We Włoszech doszło do zahamowania wzrostu krzywej zakażeń, ale nadal wysoka jest liczba zgonów na COVID-19. Minionej doby zmarło 385 osób i stwierdzono ponad 188 tysięcy nowych przypadków koronawirusa – podało w czwartek tamtejsze ministerstwo zdrowia. Wykonano 1,1 miliona testów na obecność koronawirusa w organizmie. 17 procent testów dało wynik pozytywny.

Według oficjalnych rejestrów obecnie w kraju zakażonych jest ponad 2,6 mln osób. Sytuacja w szpitalach jest stabilna. Przebywa w nich ponad 21 tysięcy zakażonych osób, w tym około 1700 na intensywnej terapii.

Szczyt fali

W tym tygodniu doszło do wyraźnego zahamowania wzrostu zakażeń – powiedział, analizując dane, prezes medycznej fundacji Gimbe Nino Cartabellotta. W wywiadzie radiowym zaznaczył, że zbliża się moment szczytu tej fali, a w przyszłym tygodniu liczba przypadków infekcji zacznie spadać.

Fundacja ponadto ogłosiła, że w ciągu minionego tygodnia o 28 procent wzrosła liczba szczepiących się po raz pierwszy osób powyżej 50 lat. Według ekspertów wprowadzony na początku stycznia obowiązek szczepień dla tej grupy wiekowej zaczyna przynosić pierwsze rezultaty. Od 12 do 18 stycznia na szczepienia zdecydowało się 129 tysięcy osób powyżej pięćdziesiątki.

Włochy rozszerzają zakres obowiązywania przepustki covidowej

Wymóg posiadania „przepustki covidowej” zostaje rozszerzony na dalsze sfery życia przed „następnym zdecydowanym krokiem w ramach walki z pandemią”, który wejdzie w życie 1 lutego. Od czwartku we Włoszech do fryzjera i salonu piękności oraz na rozmowę do więzienia można wejść tylko z tzw. przepustką COVID-19.

Rząd Mario Draghiego pracuje nad szczegółową listą punktów handlowych objętych wymogiem posiadania „przepustki COVID-19” przez klientów. Nie będzie potrzebna w sklepach spożywczych, supermarketach, w aptekach, u optyka, w kioskach z gazetami i na stacjach benzynowych.

Tak zwany paszport covidowy jest obecnie stosowany we Włoszech na masową skalę i to w wersji wzmocnionej, to znaczy na podstawie szczepienia lub wyzdrowienia.