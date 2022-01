Sprzedaż szczepionek spadnie. Powodem nowy wariant koronawirusa

Wartość sprzedaży szczepionek przeciwko COVID-19, z wyłączeniem pochodzących z Chin i Indii, wzrośnie w 2022 roku do ok. 85 mld dolarów, czyli o około 28 proc. mniej w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami opiewającymi na 118 mld dolarów – poinformowała w piątek londyńska firma badawcza Airfinity Ltd., na którą powołuje się agencja Bloomberg.

Obniżka wartości sprzedaży szczepionek jest również spowodowana niższymi kwotami płaconymi za nie przez biedniejsze kraje, które w końcu przeprowadzają u siebie szczepienia.

Omikron szybko wypiera Deltę

Omikron szybko rozprzestrzenił się na świecie, jednak powoduje mniej hospitalizacji i przypadków śmierci, niż jego poprzednicy, tacy jak Delta, która szybko jest przez Omikron wypierana.

Podczas gdy eksperci ds. zdrowia ostrzegają, że globalny kryzys jeszcze się nie skończył i nadal istnieją znaczne zagrożenia, optymizm w sprawie odroczenia pandemii prawdopodobnie ograniczy zakupy szczepionek w bogatszych krajach – napisała firma Airfinity w oświadczeniu.

Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Ile zarobią?

W wywiadzie dla telewizji Bloomberg w ubiegłym tygodniu dyrektor generalny Moderna Inc. Stephane Bancel powiedział, że Moderna może odnotować w tym roku sprzedaż szczepionek o wartości około 26 mld dolarów, podczas gdy Pfizer Inc. i niemiecki partner BioNTech mogą osiągnąć sprzedaż o wartości ok. 43 mld dolarów – szacuje Airfinity. Oczekuje się, że AstraZeneca uzyska 4,3 mld dolarów przychodów ze szczepionek.

Z raportów opublikowanych w piątek przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wynika, że trzecia dawka szczepionek Moderny i Pfizera oferuje silną ochronę przeciwko wariantowi Omikron.

