Austria: Kapelan policji odsunięty od służby. Był przeciwny przymusowi szczepień

Znany ze swoich liberalnych poglądów i poparcia dla ideologii LGBT prominentny austriacki hierarcha, kard. Christoph Schönborn, czynnie wystąpił przeciwko prawom sumienia w swojej diecezji. Metropolita Wiednia zastosował karę dyscyplinarną wobec ks. Uwe Eglau, który pełnił obowiązki kapelana policji.

List otwarty i wiec przeciwko przymusowi szczepień

Ks. Eglau utracił zaufanie swojego przełożonego po tym, jak zaczął publicznie wypowiadać się przeciwko przymusowi szczepień, który wyjątkowo radykalnie narzucany jest przez austriacki rząd.

Duchowny był jednym z sygnatariuszy listu otwartego do ministra spraw wewnętrznym Gerharda Karnera, w którym apelowano o niewprowadzanie przymusu. Ponadto 15 stycznia wziął on udział w wiecu przeciwników segregacji sanitarnej i przymusowych iniekcji, podczas którego porównał obecny reżim sanitarny do rządów narodowych socjalistów.

Sprzeciw wobec reżimu covidowego jak sprzeciw wobec nazizmu

Kapłan zadeklarował, iż jest gotowy „podążać śladami Franza Jägerstättera”, Austriaka, który został stracony za odmowę służby w nazistowskiej armii, a za Benedykta XVI został błogosławionym.

Kard. Schönborn upublicznił list, na mocy którego pozbawił ks. Uwe Eglau jego posługi. „Twoje publiczne wypowiedzi przeciwko środkom podejmowanym przez rząd w celu zwalczania pandemii koronawirusa w formie listu otwartego do ministra spraw wewnętrznych, a także publiczny udział w proteście covidowym z 15 stycznia, sprawiają, że Twoje osobiste opinie mogły by być błędnie uznane za oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego, a to mogłoby zaszkodzić pełnym zaufania relacjom pomiędzy Kościołem a państwem, szczególnie w zakresie służby policyjnej” – napisał liberalny hierarcha.

