To nie koniec badań nad amantadyną? Naukowiec wskazuje poważny błąd

Ekspert podkreślił, że wyniki badania nie są dla niego zaskoczeniem, ponieważ poddano "analizie konkretną populację osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. A więc pacjentów na zaawansowanym etapie, na którym i inne leki nie działają".

Podczas rozmowy z portalem salon24.pl przypomniał, że według lekarzy, którzy leczą COVID-19 amantadyną tj. doktor Włodzimierz Bodnar, powinno się przyjmować ją na wczesnym etapie zakażenia. Podkreślił, że badania jego zespołu obejmują właśnie takie osoby i analiza jeszcze się nie zakończyła.

– Nasze badania prowadzimy na pacjentach w okresie przedszpitalnym, na bardzo wczesnym etapie infekcji. Oceniamy wpływ leku wśród pacjentów, którzy mają czynniki ryzyka progresji – powiedział prof. Rejdak. – To są nadal badania wstępne, po nich będzie decyzja, czy mamy je kontynuować, czy też nie. Przypomnę też, że te piątkowe wyniki badań są też wstępne, oparte na mniej niż 1/3 planowanej grupy – miało być przebadanych 500 osób. A przebadano około 140. Przekonamy się, jakie będą pierwsze wyniki na naszej wstępnie przebadanej grupie - dodał.

Prof. Rejdak: Razem z amanatadyną podawano inny lek

Naukowiec był zaskoczony, że podczas badań, których wyniki zostały ogłoszone kilka dni temu, równolegle z amantadyną pacjentom podawano remdesivir.

— A więc wszyscy biorący udział w badaniu pacjenci otrzymali lek oficjalnie dopuszczony do użytku. Tak wynika z protokołu tych badań, trudno mi to jakoś komentować, ale ta metoda była zupełnie inna niż nasza. Najważniejszą informacją jest ta, że COVID-19 trzeba leczyć na wczesnym etapie. Co też nie jest zaskoczeniem — stwierdził Rejdak.

Równocześnie podkreślił, że do wszystkich analiz należy podchodzić z rezerwą i naukowcy powinni dokładnie przyjrzeć się ich rezultatom, zanim wydadzą ostateczny i zdecydowany werdykt.

