Amantadyna jednak skuteczna? "Wyniki są interesujące"

– Nasze wstępne wyniki badań wczesnej interwencji z zastosowaniem amantadyny są interesujące i wskazują na trend w kierunku skuteczności leku u pacjentów włączonych do badania w ciągu 5 dni od potwierdzenia zakażenia przy braku istotnych działań niepożądanych – powiedział polski naukowiec, cytowany w komunikacie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Dodał, że zespół ma zgodę Agencji Badań Medycznych na kontynuację prac, które mają za zadanie sprawdzić, jaka jest skuteczność amantadyny pod względem zwalczania koronawirusa.

Prof. Rejdak zaznaczył, że "wnioski nie są jednoznaczne z dotychczasowymi rezultatami badania leku przeprowadzonego na Śląsku", o których wcześniej informował prof. Adam Bralczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – W populacji szpitalnej chorych na COVID-19 nie ma żadnych różnic między tymi, którzy przyjmowali placebo a tymi, którzy przyjmowali amantadynę. W związku z tym zwróciłem się do prezesa ABM o zakończenie badania — mówił wówczas wskazany naukowiec.

"Trend w kierunku skuteczności amantadyny"

Populacja badana przez SPSK nr 4 w Lublinie jest inna i obejmuje "około 500 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i objętych wczesną opieką medyczną w 7 ośrodkach klinicznych".

W komunikacie poinformowano, że "do badania włączono i poddano randomizacji 110 pacjentów". "Wstępną analizę oceny bezpieczeństwa i skuteczności terapeutycznej wykonano u 93 uczestników badania klinicznego w obu grupach (Placebo vs Amantadyna), którzy ukończyli okres obserwacji 15 dniowej (faza podwójnie zaślepiona). W dniu włączenia do badania (Dzień 1) hospitalizacji wymagało 19,6% pacjentów, którzy zostali zrandomizowani do przyjmowania amantadyny i 14,6% pacjentów którzy wylosowali przyjmowanie placebo, natomiast pozostali uczestnicy pozostawali w obserwacji ambulatoryjnej" – napisała na swojej stronie uczelnia.

Naukowcy podkreślili, że w większości przypadków przebieg choroby był łagodny, ale równocześnie zauważyli "trend w kierunku skuteczności amantadyny". Zaznaczono, że badanie będzie kontynuowane, m.in. celem oceny wpływu amantadyny na występowanie opóźnionych powikłań COVID-19 (tzw. zespół post-COVID-19).

