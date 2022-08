Pandemia koronawirusa. Minister zdrowia: Jesteśmy w apogeum

W środę w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News szef Ministerstwa Zdrowia zapowiedział, że "kolejna fala koronawirusa przesunie się w czasie i pojawi w Polsce później niż na jesień".

Niedzielski przedstawił i ocenił także bieżące dane dotyczące sytuacji epidemicznej w naszym kraju.

Letnia fala koronawirusa

– Według naszych analiz, wzrost liczby zakażeń koronawirusem jest konsekwencją ostatnich trzech dni. Mamy kumulację po dłuższym weekendzie – powiedział Adam Niedzielski. I dodał, że średnia liczba tygodniowych zachorowań spada. – Wszystko wskazuje na to, że w zasadzie jesteśmy w apogeum i w przyszłych tygodniach należy się spodziewać spadków. Zgodnie z analizami, na jesień nie pojawi się aż tyle zachorowań, co w ubiegłym roku. Kolejna ewentualna fala zostanie przesunięta w czasie na późniejszy okres. To nie jest tak, że będziemy obserwować eskalację zachorowań we wrześniu czy październiku, tylko raczej będzie przesunięcie w kierunku zimy. (...) Między szczytami kolejnego apogeum jest około 20 tygodni – oznajmił minister.

Szef resortu zdrowia poinformował również, że obecnie w Polsce mamy mniej hospitalizacji z powodu koronawirusa, niż było to w poprzednich falach pandemii.

Szczepienia dla medyków

Przypomnijmy, że ministerstwo umożliwiło przyjęcie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 personelowi medycznemu, który zajmuje się "pacjentami covidowymi". Jak dotąd możliwość przyjęcia tzw. drugiej dawki przypominającej miały tylko osoby po 60. roku życia oraz osoby z obniżoną odpornością.

Decyzja resortu zapadła na bazie konsultacji ze środowiskiem medycznym, między innymi z zespołem do spraw szczepień przy ministrze zdrowia, a także radą do spraw COVID-19 przy Kancelarii Premiera.

