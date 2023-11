Owoc zdrowia

Polacy czują się tam jak w domu, bo chociaż dzieli nas ogrom kilometrów, to nasze historie miały podobny bieg, dlatego wzajemnie się rozumiemy i bardzo lubimy. Do tego mamy podobne temperamenty i poczucie gościnności. Mówi się, że podobnie jak my Gruzini lubią biesiady i zabawy, a jeśli chodzi o liczbę wznoszonych toastów, to biją na głowę cały świat.