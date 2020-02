Reuters: Pekao chce przejąć mBank

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, Pekao jest obecnie głównym pretendentem do przejęcia mBanku.

Na złożenie oferty nie zdecydował się ani PKO BP, ani Credit Agricole. Wcześniej oba banki były wymieniane w kontekście tej transakcji.

Agencja podaje, że brak oferty ze strony PKO BP nie oznacza, że nie wpłynie ona na późniejszym etapie.

mBank to w tej chwili czwarty co do wielkości aktywów bank w Polsce (152 mld zł), warty na giełdzie 14,6 mld zł. Jego głównym akcjonariuszem jest niemiecki Commerzbank, kontrolujący 69 proc. kapitału.

Commerzbank od kilku lat ma problemy finansowe, a sprzedaż mBanku ma poprawić jego rentowność.