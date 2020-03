Senat: Morawiecki przedstawił zatrważające prognozy

Senat rozpoczął w poniedziałek po południu prace nad tarczą antykryzysową, czyli pakietem pomocowym dla polskiej gospodarki, przygotowanym przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

– Obecna sytuacja, przed którą stajemy, to sytuacja bezprecedensowa. Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym, który przeora całą gospodarkę światową, europejską i polską – powiedział Morawiecki.

Premier zaznaczył, że ten kryzys "dotknął bardzo głęboko samej tkanki gospodarczej, która dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i samorządów, budżetów państw i organizacji międzynarodowych". – Zaskoczył wszystkich w jednakowym stopniu – dodał.

Morawiecki powiedział, że latem bądź jesienią gospodarka będzie "poturbowana, ale z wolna wracała do stanu sprzed kryzysu". Podkreślił, że do tego czasu trzeba uratować jak najwięcej miejsc pracy.

Zapaść w Niemczech i USA

– Chcę podkreślić kilka podstawowych danych, które ujrzały światło dzienne dosłownie dzisiaj i parę dni temu. Kolejne prognozy dla gospodarki niemieckiej mówią, że będzie ona prawdopodobnie w recesji na poziomie od minus 5 do minus 10 procent. Takiej recesji ja nie pamiętam z historii od czasu II wojny światowej – oświadczył Morawiecki, zaznaczając, że Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski.

– Prognozy jednej z dwóch najbardziej renomowanych instytucji finansowych świata dla Stanów Zjednoczonych mówią o recesji w drugim kwartale minus 18 procent i minus 14 procent. To jest recesja o charakterze nieporównywalnym z czymkolwiek, przynajmniej od 1929 i 1930 roku. Liczba osób, które w USA wystąpiły o zasiłek dla bezrobotnych, to prawie 3 miliony 400 tysięcy. Poprzedni rekord to 1982 roku - 800 tysięcy, czyli ponad czterokrotnie mniej – zaznaczył premier.

"10 tysięcy ludzi traci pracę"

– Jak ekonomista widzi takie dane, to naprawdę musi się bardzo głęboko zastanowić nad reperkusjami dla gospodarki światowej – oświadczył Morawiecki i dodał, że prognozy gospodarcze na ten i przyszły rok dla Włoch i Hiszpanii są "dramatyczne".

– Dlatego tak ważna jest decyzja Senatu (ws. tarczy antykryzysowej – red.). (...) Dzisiaj każdego dnia, śmiem zaryzykować taką hipotezę, że dziesiątki albo przynajmniej 10 tysięcy ludzi może tracić pracę przez fakt, że tarcza antykryzysowa jest lub nie jest jeszcze uchwalona – powiedział premier.

