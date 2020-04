Zakupy u swoich. Zobacz, jak wesprzeć lokalny polski biznes

Chcąc ograniczyć transmisję koronawirusa, kilku sądeckich programistów przy współpracy z fundacją Profeto.pl stworzyło platformę, która umożliwia robienie zakupów on-line w małych polskich sklepach spożywczych, wielobranżowych, gospodarstwach rolnych, itp.

Powstało narzędzie, dzięki któremu w dwóch krokach właściciele sklepów mogą założyć własną stronę, a klienci znajdując sklepy w swojej okolicy, zrobić bezpiecznie zakupy i odebrać już spakowany koszyk w punkcie sprzedaży stacjonarnej. Dzięki temu rodzinny polski biznes ma szansę przetrwać trudny czas dla polskich przedsiębiorców.

Platforma jest dostępna zupełnie za darmo. Ani właściciele sklepów, ani klienci nie zapłacą żadnych pieniędzy za korzystanie z niej. Klient rozlicza się bezpośrednio ze sprzedawcą przy odbiorze zakupów.

Jak to działa?

Od strony klienta wystarczy odwiedzić witrynę zakupyuswoich.pl, wpisać swoją miejscowość i wybrać sklep z listy, by zrobić w nim zakupy. Jeśli jakiegoś produktu nie ma na liście, można dodać go jako "życzenie", a sklep potwierdza artykuł, gdy go posiada. Istnieje również możliwość dołączenia produktów z galerii zdjęć.

Z kolei właściciel sklepy musi wejść na stronę zakupyuswoich.pl i w prawym górnym rogu kliknąć "dodaj sklep". Następnie w dwóch krokach przejdzie rejestrację. Potem na pocztę wysyłany jest link do ustawienia hasła i panelu administratora. Tam uzupełnia się resztę danych firmy i listę towarów. Jeśli sklep oferuje dostawę, właściciel zaznacza taką możliwość oraz wypełnia adres odbioru zakupów przez klientów.

Ile to kosztuje?

Wszystko jest dostępne za darmo, a twórcy platformy nie pobierają żadnych opłat i prowizji ani od klientów, ani od sklepów. Zakupyuswoich.pl tylko i wyłącznie pośredniczą w kontakcie pomiędzy klientami i sklepami.

"Dzięki tej platformie mamy szansę zdecydowanie ograniczyć stanie w kolejkach oraz zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym" – przekonują twórcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zakupyusowich.pl i na Facebooku.