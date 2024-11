Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

– W tym dniu pamiętamy i modlimy się za tych, którzy stracili życie na drogach oraz tych wszystkich, którzy zostali dotknięci tragedią wypadków, a więc bliskich i rodziny zmarłych oraz tych, którzy przeżyli wypadki i noszą duchowe i cielesne zranienia. Jest to także szczególna okazja, by okazać wdzięczność i życzliwość wobec wszystkich, którzy ratują życie na drogach – podkreśla ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców.

Co roku na drogach świata ginie ponad 1,4 mln osób, a wielokrotnie więcej odnosi rany. Wielu pozostaje na trwale osobami z niepełnosprawnością. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przeciętnie codziennie ginie blisko 4000 osób na drogach świata, ogromny procent wśród nich to ludzie młodzi.

W 2002 r. z okazji Dnia Pamięci św. Jan Paweł II powiedział: „Każdego roku, w tę niedzielę, jesteśmy zaproszeni do wspomnienia ofiar wypadków drogowych. Proszę Pana, aby przyjął w swej miłości wszystkich, którzy tragicznie zginęli w wypadkach drogowych, powierzam czułej miłości Naszej Matki wielu rannych, często trwale niepełnosprawnych, także ich rodziny i apeluje do wszystkich o okazanie im solidarności. Na koniec zachęcam kierowców, aby odtąd okazywali szacunek innym, poprzez ostrożną i odpowiedzialną jazdę”.

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska, które w 2006 r. zainicjowały obchody Dnia Pamięci w Polsce, zapraszają co roku w trzecią niedzielę listopada do modlitwy w parafiach i miejscach kultu za zmarłych i rannych w wypadkach oraz do okazywania bliskości, współczucia i życzliwego wsparcia wobec osób dotkniętych wypadkami na drogach. Obchody tego Dnia są także przestrogą i apelem do wszystkich użytkowników drogi o odpowiedzialne i mądre korzystanie z pojazdów, aby chronić życie ludzkie. Ten dzień został wpisany do kalendarza duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. W obchody Dnia Pamięci włącza się również wiele instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Owocem obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Polsce jest powstanie jednego z niewielu w Europie i w świecie pomnika upamiętniającego ofiary wypadków w Zabawie k. Tarnowa, przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. Monument „Przejście” powstał w 2012 roku wraz z aleją pamięci z krzyżami i drzewami pamięci.

Z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych MIVA Polska co roku podejmuje różne inicjatywy:

„Odblaski Życia”: Z okazji Światowego Dnia Pamięci MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców przypomina i apeluje o używanie elementów odblaskowych przez pieszych po zmroku, zwłaszcza poza terenem zabudowanym. MIVA Polska nazywa je „Odblaskami Życia” – „Świeć i żyj!”

„Misyjne wypominki”: przez cały listopad w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie z inicjatywy MIVA Polska trwają modlitwy wypominkowe z upamiętnieniem ofiar wypadków oraz codzienna Msza św. za wszystkich zmarłych;

„Ratujemy życie – misyjny ambulans” – wsparcie na zakup ambulansu do misyjnych szpitali i ośrodków zdrowia w celu ratowania życia ludzkiego. Więcej na: www.miva.pl

Wypadki drogowe w Polsce

W 2023 r. do Policji zgłoszono 20 936 wypadków drogowych mające miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu.

W porównaniu z: rokiem 2021, kiedy to miało miejsce 22 816 wypadków, liczba ta spadła o 1880 wypadków (-8,2%), w porównaniu z rokiem 2022, w którym odnotowano 21 322 wypadki, liczba ta spadła o 386 wypadków (-1,8%).

W wyniku wypadków drogowych 1893 osoby poniosły śmierć. W porównaniu z rokiem 2021, kiedy zginęło 2245 osób, nastąpił spadek o 352 osoby (-15,7%): z rokiem 2022, w którym śmierć poniosło 1896 osób – nastąpił spadek o 3 osoby (-0,2%).

W wypadkach drogowych rannych zostało 24 125 osób (w tym ciężko 7 595).

W porównaniu z: rokiem 2021, kiedy obrażenia odniosło 26 415 osób, liczba rannych zmalała się o 2290 osób (-8,7%), rokiem 2022, kiedy obrażenia odniosło 24 743 osoby, liczba ta spadła o 618 osób (-2,5%). (policja.pl)