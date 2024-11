Ubranie na chwilę

Żyjemy w rzeczywistości "na chwilę". Na zjedzenie mamy tylko chwilę, więc wielu, zamiast gotowania w domu, wybiera catering pod drzwi. Konsumpcja dóbr kultury też powinna być szybka, stąd coraz rzadziej celebrujemy wyjścia do kina (jak w dowcipie: Idziesz na film czy do kina?), stawiając na platformy streamingowe. Coraz częściej "na chwilę" są relacje międzyludzkie, zawiązywane w sieci i rozwiązywane po paru wymienionych zdaniach. Nie powinno więc dziwić, że chwilowe są też ubrania – fast fashion to zmiana trendów niekiedy częściej niż co sezon, dlatego żeby być na topie, zawartość szafy trzeba wymieniać z prędkością światła. Zjawisko "wardrobingu", oprócz elementu chęci bycia na czasie, zawiera w sobie aspekt oszustwa.

Czym jest "wardrobing"?