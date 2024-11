Trudna sytuacja finansowa emerytów. Z tego muszą rezygnować podczas zakupów

"Fakt" przeprowadził ankietę wśród 900 seniorów, pytając ich o kondycję domowych budżetów. Obraz wyłaniający się z badania nie jest optymistyczny.

Trudna sytuacja emerytów

64,5 proc. pytanych emerytów oceniło, że ich sytuacja finansowa jest zła. Tylko 12 proc. uważa ją za dobrą. Warto wskazać, że jeszcze rok temu odsetek seniorów, którzy deklarowali pozytywną ocenę stanu swoich finansów wynosił 17,4 proc.

Brak środków oznacza, że emeryci muszą rezygnować z kupowania określonych produktów. Jak wynika z sondy, 47,1 proc. badanych ograniczyło zakupy elementów wyposażenia mieszkania. 23,1 proc. obcięło wydatki na leczenie. W dalszej kolejności seniorzy rezygnują z zakupu ubrań (17,9 proc.), uiszczania opłat za mieszkanie (8,3 proc.) oraz kupowania jedzenia (3,6 proc.).

Biorąc pod uwagę tylko tę ostatnią kategorię, emeryci najczęściej rezygnują z mięsa i wędlin (57,7 proc.), słodyczy (31 proc.), warzyw i owoców (6,2 proc.), pieczywa (3,3 proc.) i nabiału (1,8 proc.).

W przyszłym roku waloryzacja emerytur wyniesie 5,52 proc.

Inflacja coraz większa

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 5 proc. rok do roku, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca – o 0,3 proc. Odczyt Głównego Urzędu Statystycznego jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem dotyczącym inflacji. 5–proc. wzrost to najwyższy wynik w tym roku.

Jak podaje GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku (w porównaniu z zeszłym miesiącem) miały wyższe ceny żywności (o 0,7 proc.), odzieży i obuwia (o 3,4 proc.), a także mieszkań (o 0,2 proc.).

To właśnie ceny tych produktów podwyższyły wskaźnik o 0,18 pkt. Proc. (żywność), 0,13 pkt. Proc. (odzież i obuwie) i 0,06 pkt. proc. (mieszkania).

Czytaj też:

Stawki wielu opłat pójdą w górę o 100 proc. To inicjatywa ministra BodnaraCzytaj też:

Wąska grupa emerytów dostanie ponad 6,2 tys. zł miesięcznie. Prezydent podpisał ustawę