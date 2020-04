Kiedy pełne odmrożenie gospodarki? Emilewicz podała termin

– Wstępnie, według takiego scenariusza bazowego, mówimy o wznawianiu w wymiarze w miarę pełnym od początku lipca. Oczywiście nie wiemy dokładnie, kiedy to pełne wznowienie (gospodarki – red.) będzie możliwe. Musimy przyzwyczajać się do czasu nowej normalności. Takiej gdzie będziemy utrzymywać dystans, będziemy nosić maseczki – powiedziała w Radiu Plus Emilewicz.

– W momencie, kiedy gastronomia rozpocznie na powrót swoją działalność, na przykład liczba osób, które będą mogły się w jednym punkcie gastronomicznym znaleźć, będzie mniejsza niż przed zamknięciem. Z całą pewnością możemy mówić o horyzoncie dwóch, trzech tygodni, nie dłużej, bo nie wiemy, jak będzie rozwijać się liczba przypadków – tłumaczyła wicepremier.

Emilewicz oświadczyła, że polska gospodarka traci miesięcznie 139 mld złotych przez obostrzenia wywołane pandemią koronawirusa. – Analizujemy jaki procent produkcji jest wyhamowany. Analizujemy dzień do dnia, tydzień do tygodnia i miesiąc do miesiąca. Nasze szacunki mówią o 7 mld złotych dziennie i około 139 mld w skali miesiąca – poinformowała, dodając, że bezrobocie wynosi 6 procent.

– Marzec w ujęciu miesiąc do miesiąca był pierwszym od kilku lat, kiedy liczba zawieszanych działalności była wyższa niż rejestrowanych nowych. W tygodniu po świętach Wielkanocnych obserwujemy wyhamowanie zawieszania działalności gospodarczej – przekonywała Emilewicz.