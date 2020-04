Lidl wprowadza do sprzedaży maseczki. Znamy cenę

Biedroń: Zamierzam nawrzucać Kaczyńskiemu do skrzynki

– Jak widzę złe rzeczy, które robi Sasin, Kaczyński i Duda, to tym bardziej mam siłę, żeby walczyć. Trzeba nawrzucać Kaczyńskiemu do skrzynki, zamierzam to zrobić – stwierdził kandydat Lewicy na prezydenta w TVN 24.