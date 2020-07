Morawiecki: Kandydat PO stosuje szantaż ekonomiczny

W czwartek na konferencji prasowej Trzaskowski powiedział, że według prognoz Komisji Europejskiej PKB Polski skurczy się o 5 proc. To właśnie do tych słów kandydata KO odniósł się na swoim Facebooku premier.

"Podobno według Pana Rafała Trzaskowskiego Polska znajduje się w wyjątkowo złej sytuacji gospodarczej, a dane Komisji Europejskiej na temat naszego kraju są niepokojące - takie słowa padły dziś na jego konferencji prasowej. Na finiszu kampanii widzimy wyraźnie szczyt bezczelności w Himalajach hipokryzji wiceprzewodniczącego PO" – napisał Morawiecki.

Według niego "mówienie, że Polska jest w fatalnej sytuacji gospodarczej to nie tylko straszenie milionów Polaków, i to w momencie, gdy już wystarczająco boją się o losy swoich rodzin w kryzysie. To nie tylko działanie na szkodę polskiego rządu, służb, lekarzy i przedsiębiorców, którzy miesiącami robili wszystko, by ochronić społeczeństwo przed skutkami epidemii. To przede wszystkim skrajna i wysoce szkodliwa nieodpowiedzialność ekonomiczna - taka wiadomość idzie w świat i może odstraszać inwestycje, wpływać na naszą wiarygodność handlową i ratingi. Wiem to z własnego doświadczenia biznesowego".

Morawiecki stwierdził, że słowa wypowiedziane przez Trzaskowskiego "mają się nijak do rzeczywistości". "Zainteresowanych odsyłam do prognoz Komisji Europejskiej i danych Eurostatu, o których pisałem wczoraj. Według nich będziemy mieli najlepsze wyniki gospodarcze w całej Unii Europejskiej!" – dodał. Spadek PKB Polski prognozowany na 2020 rok wynosi -4,6 proc.

"Czy naprawdę chcemy prezydenta, który obniża wiarygodność Polski, szkodzi przedsiębiorcom i podminowuje inwestycje? A może Pan Trzaskowski po prostu odwrócił tabelkę do góry nogami? Przecież zdarzało mu się zapomnieć, jak głosował w kluczowych sprawach i że był posłem" – napisał Morawiecki.

Czytaj także:

Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Trzaskowskiego