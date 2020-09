Polityk PSL: To poderżnięcie gardła polskiemu rolnictwu

Główne założenia do tej ustawy przedstawił w ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szczególne poruszenie budzi wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra.

Pomysł PiS bardzo ostro skrytykował w poniedziałek poseł PSL i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. – Ta ustawa podrzyna gardło jednej z lepiej funkcjonujących branż w przemyśle rolnym, czyli produkcji drobiu i produkcji wołowiny. To jest ustawa antypolska, niesłusznie nazywana "piątką Kaczyńskiego" – ocenił.

Według Zgorzelskiego "mięso pozyskiwane w systemie koszer i halal stanowi 40 proc. jeżeli chodzi o drób i 30 proc. jeżeli chodzi o wołowinę tego mięsa eksportowanego". – Więc jest to poderznięcie polskiej gospodarki rolnej, która swoją żywnością może szczycić się na całym świecie – dodał.

Polityk PSL skrytykował również postawę innych formacji opozycyjnych wobec propozycji PiS. – Dla nas jest bardzo dziwne, że Platforma Obywatelska i Lewica tak szybko pobiegły do pana Jarosława Kaczyńskiego, machając rączkami: "tak, tak, halo to my, dobrzy ludzie, poprzemy ustawę" – powiedział.

– Ja uważam, że trzeba zrobić to, o czym mówimy od początku, czyli doprowadzić do symetrii i równowagi pomiędzy interesami przedsiębiorców, a ochroną zwierząt – tłumaczył Zgorzelski.

Czytaj także:

Kaczyński rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem. Reaguje Sawicki