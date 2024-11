"Możliwa wojna z PSL". Wraca kontrowersyjny temat

Na posiedzeniu w tym tygodniu odbyć się ma pierwsze czytanie projektu zakładającego depenalizację aborcji. Projekt przygotowała Lewica. Propozycję Sejm odrzucił już raz, w lipcu, za sprawą m.in. posłów PSL, a także Romana Giertycha z KO. To wywołało wielką polityczną awanturę i wściekłość aktywistek praborcyjnych z tzw. Strajku Kobiet.

Powtórka z wielkiej awantury?

"Z naszych informacji wynika, że tym razem sytuacja może się powtórzyć. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złoży na pewno Konfederacja – potwierdził to poseł Zbigniew Wawer. Poprze go klub PiS" – podaje portal gazeta.pl.

Jak postąpią inne kluby? "Za skierowaniem projektu do komisji będą kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. Nie wiadomo, jak się zachowa klub PSL. Przewodnicząca nadzwyczajnej komisji ds. projektów aborcyjnych Dorota Łoboda (KO) zapowiada, że będzie się starała namówić polityków PSL, by przynajmniej pozwolili na to, by projekt miał szanse trafić do prac komisyjnych" – czytamy. Wiceprzewodnicząca komisji Urszula Nowogórska (PSL) przyznaje, że jeszcze nie zapadła decyzja, jak w tej sprawie zagłosuje klub. Poseł przekonuje, że w pierwszej kolejności powinien być rozpatrywany projekt PSL i Polski 2050, czyli Trzeciej Drogi, zakładający powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. – To jest jedyny projekt ustawy, który ma szanse uzyskać szersze poparcie w tym Sejmie. Dlatego to właśnie nim powinna się jak najszybciej zając nasza komisja – mówi Nowogórska.

Tutaj jednak pojawia się opór ze strony KO. – Jak legislatorzy zaczęli się temu projektowi przyglądać, to stwierdzili, że to bubel prawny. Trzeba będzie dużo przy nim pracować– przekonuje ważny polityk z tego klubu.

