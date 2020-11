Optymistyczne dane Eurostatu. Polska numerem jeden w Unii

We wrześniu produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła rok do roku o 3,3 proc. To najlepszy wynik wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Unijny urząd statystyczny Eurostat poinformował w czwartek, że produkcja przemysłowa we wrześniu nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i spadła o 5,8 proc. Zgodnie z raportem największe wzrosty produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym zanotowano w Czechach (4,1 proc.), na Słowacji (3,4 proc.) i w Polsce (3,1 proc.). Przemysł najbardziej kurczył się we Włoszech (-5,6 proc.), Irlandii (-4,7 proc.) i Portugalii (-3,8 proc.). Z kolei jeśli chodzi o wzrosty produkcji przemysłowej w porównaniu z wrześniem 2019 roku, to liderem UE jest Polska (3,3 proc. rok do roku). Oprócz naszego kraju wzrost w tym sektorze wypracowała jedynie Portugalia (2,5 proc.). Najmocniejsze spadki odnotowano w Irlandii (-13,6 proc.), Niemczech (-8,7 proc.), we Francji (-6,1 proc.) i Holandii (-6,1 proc.). Czytaj także:

