„Lucyna” rządzi w policji

To drugie jest chyba bardziej prawdopodobne, bo z takiego właśnie wybiegu skorzystała masa funkcjonariuszy policji akurat przed 11 listopada, nazywając swoją akcję właśnie „Lucyna” – co jest swego rodzaju tradycją policyjną i zdarzało się wielokrotnie. Celem było wywarcie nacisku na władzę, aby zaproponowała korzystne dla funkcjonariuszy rozwiązania socjalne, płacowe czy emerytalne. Przy czym wobec kilkunastu tysięcy wakatów w policji masowe zwolnienia lekarskie (gdzie kontrolerzy z ZUS?) są już gigantycznym problemem. Ściągnięcie na 11 listopada funkcjonariuszy z całego kraju do Warszawy oznacza zaś, że wiele miejsc zostaje bez ochrony i ze szczątkową obsadą.