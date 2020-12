Fabryka Izery stanie na Śląsku. Produkcja ma ruszyć w 2024 roku

Izera to polski samochód elektryczny, który ma pomóc odrodzić rodzimy przemysł samochodowy. W lipcu tego roku zaprezentowano prototyp w dwóch wersjach nadwozia – SUV oraz hatchback.

"Logo jest ciekawe i ładne. Wiem, subiektywnie, ale tak właśnie uważam. Bryły samochodów też są po prostu ładne. Bardzo ciekawy przód nadwozia z listwą świateł, które będą się wyróżniać. Wnętrze też jest piękne. Jest nowoczesne. Skóra z materiałem, ekrany – ale osadzone w estetyczny, delikatny sposób. Panel kontrolny bardzo ciekawy, a do tego bez kanału środkowego, dzięki czemu – jak mówiono – panie dostaną tam jako kierowca miejsce na torbę i to całkiem dużą. Bagażnik też spory, w dodatku podwójny – spora część pod dodatkową klapą. Jest i podwójne lusterko, pozwalające patrzeć za siebie ale i np. zerkać dobrze na dzieci na tylnej kanapie. Świetne są klamki, które trzeba wcisnąć do środka, żeby się uchyliły. No i jest naprawdę sporo miejsca zarówno dla kierowcy i przedniego pasażera, jak i na tylnej kanapie. Nie ma tam co prawda trzeciego pełnowymiarowego fotela, ale dwoje dorosłych będzie miało ogromną przestrzeń. Trójka dzieci też nie będzie się gniotła" – tak relacjonował wrażenia z prezentacji auta Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl.

We wtorek spółka ElectroMobility Poland poinformowała, że wyznaczono lokalizację fabryki Izery. Będzie to Jaworzno na Śląsku. Start produkcji wyznaczono na 2024 rok, choć wcześniej włodarze firmy wskazywali, że pierwsze polskie samochody elektryczne zjadą z taśm w 2023 roku.

"ElectroMobility Poland: fabryka Izery powstanie w Jaworznie; produkcja elektrycznych aut ruszy w 2024 r." – podał na Twitterze PAP.

