Szokujące zachowanie senatora Lewicy. Padły wyzwiska

Kopiec jest politykiem Lewicy. Wcześniej należał m.in. do Ruchu Palikota. W 2019 roku uzyskał mandat poselski kandydując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2023 roku został natomiast senatorem w ramach Paktu Senackiego. W izbie został m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Matecki publikuje nagranie. Kopiec: Śpij k...a, przestępco j...y

Na zachowanie Macieja Kopca zwrócił uwagę w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki. Parlamentarzysta opublikował nagranie, na którym widzimy senatora obrażającego innego parlamentarzystę. "Śpij k...a, przestępco j...y" – słyszymy w materiale.

"Poniżej Maciej Kopiec, senator Paktu Senackiego rządu Donalda Tuska, na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, gdzie Marszałek Sejmu powinien zapewniać posłom bezpieczeństwo" – napisał na portalu X Matecki. "To jest tylko kilka sekund. Mam kilkadziesiąt minut nagrania takiego zachowania, w tym jak prawie wypalił oko posłowi Konfederacji" – zaznaczył.

Poseł PiS zaznaczył, że nie upubliczniałby nagrania, gdyby nie "skrajna hipokryzja". "Panie Hołownia, Pani Kidawo – uważacie, że można karać za wszystko parlamentarzystów opozycji, a takie zachowania mają być pozostawać zupełnie bezkarne? Gdyby ktokolwiek z opozycji zachowywał się tak jak senator Maciej Kopiec, wówczas organizowalibyście konferencje prasowe i pełni oburzenia krzyczeli, że takie sceny nie powinny mieć miejsca w polskim Sejmie" – napisał Matecki.

Jak podkreślił polityk, "całość materiału jest w dyspozycji Straży Marszałkowskiej". "Ten człowiek stwarzał fizyczne zagrożenie dla innych parlamentarzystów. Wielkim opanowaniem wykazali się będący tam posłowie PiS i Konfederacji żeby nie zareagować w sposób czysto fizyczny. Pierwszy raz się z czymś takim spotkaliśmy na terenie Sejmu, może mają poczucie totalnej bezkarności" – zaznaczył parlamentarzysta.

Dariusz Matecki zaznaczył, że o sprawie od dawna wiedzą marszałek Sejmu Szymon Hołownia i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Zostało to zgłoszone przez posłów Konfederacji. I nic" – napisał poseł PiS.

Kidawa- Błońska: Na terenie Sejmu i Senatu jest duży problem z nadużywaniem alkoholu

Do sprawy odniosła się na antenie Programu I Polskiego Radia marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

– To jest sprawa przed kilku miesięcy, rzeczywiście doszło do bardzo niekulturalnego, haniebnego wręcz zachowania w barze w nowym domu poselskim, to już nie jest Sejm, to nie jest Senat, to jest obiekt hotelowy – zaznaczyła polityk Koalicji Obywatelskiej. – Dostałam informację, że Straż Marszałkowska interweniowała w tej sprawie, że doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy senatorami, posłami z różnych opcji politycznych, sprawa została tutaj uspokojona – dodała.

Jak podkreśliła, nikt nie złożył oficjalnej skargi na senatora. Przyznała jednocześnie, że "problem z nadużywaniem alkoholu na terenie Sejmu i Senatu jest duży".

– Gdyby taka sytuacja miała miejsce na sali plenarnej, natychmiast zawnioskowałabym [o ukaranie senatora – przyp. red.], natomiast jeżeli to miało miejsce poza budynkiem Senatu, jeżeli będzie wniosek do komisji regulaminowej, to wtedy komisja regulaminowa rozpatrzy całą sprawę – powiedziała Kidawa-Błońska.

Marszałek Senatu zaznaczyła, że jeśli w sprawie zostanie złożona skarga, to będzie rozpatrywana.

