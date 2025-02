Watykan o stanie zdrowia papieża Franciszka. "Brak zmian"

14 lutego papież Franciszek trafił do Kliniki Gemelli. Od tamtego czasu kilkukrotnie zmieniono mu formę terapii. We wtorek, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przekazał, że noc minęła spokojnie, a papież "dobrze wypoczywał".

"Stan kliniczny Ojca Świętego wykazuje poprawę"

Z kolei w poniedziałkowy wieczór lekarze z kliniki poinformowali o lekkiej poprawie zdrowia Ojca Świętego, lecz zastrzegli, że "ze względów ostrożności nie zmieniają jeszcze prognozy". "Stan kliniczny Ojca Świętego pomimo swej krytyczności wykazuje niewielką poprawę. Nie wystąpiły dziś także żadne epizody niewydolności oddechowej o charakterze astmatycznym; niektóre badania laboratoryjne uległy poprawie. Monitorowanie łagodnej niewydolności nerek nie budzi obaw. Tlenoterapia jest kontynuowana, choć z nieco zmniejszonym przepływem i procentową zawartością tlenu" – napisano w komunikacie.

W poniedziałek wieczorem papież Franciszek zadzwonił do proboszcza parafii w Gazie, aby wyrazić swoją ojcowską bliskość. "Papież dzwoni codziennie o 19:00. Stało się czymś w rodzaju status quo" – wyznał kard. Pizzaballa na początku grudnia. Dodał, że dzieci z parafii Świętej Rodziny w Strefie Gazy znają papieża Franciszka jako "dziadka". Wiedzą, że to on dzwoni. – Dla społeczności Gazy jest to ogromne wsparcie – psychologiczne, emocjonalne i duchowe – przekonywał hierarcha.

Papież Franciszek dziękuje wszystkim, którzy w tych dniach gromadzą się na modlitwie o jego zdrowie. Od poniedziałku, codziennie o godz. 21.00 na placu świętego Piotra w Watykanie duchowni i wierni gromadzą się na modlitwie różańcowej w intencji zdrowia Ojca Świętego Franciszka. Modli się także rodzinna Argentyna i wiele krajów europejskich.

