Polska „w żadnym trybie”

Czucają wnioski o ukaranie przedsiębiorców, którzy nie podporządkowali się decyzji rządu o zamknięciu swoich firm? Wytykając niezgodność z konstytucją, czyli użycie ustawy o stanie epidemii, zamiast przewidzianych na takie przypadki ustaw o stanach nadzwyczajnych. Jeśli kogoś to naprawdę dziwi, to niebawem może mieć więcej powodów do zdziwień, wkrótce bowiem – z uwagi na tę samą wadę prawną – sądy zaczną zapewne wydawać także wyroki zasądzające od Skarbu Państwa (czyli od nas, podatników) odszkodowania dla przedsiębiorców.