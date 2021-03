Plan planów

Wszelako, mówiąc szczerze, czy poprzedni plan, z 2017 r. – nazwany Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), który filarów miał co prawda mniej, ale za to jakich! – radował mniej? Albo wcześniejszy – Plan Morawieckiego, ten z 2016 r.? No przecież nie.