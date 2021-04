Zwolnienia grupowe w polskim banku. Ponad 200 osób straci pracę

"W okresie od maja 2021 roku do 30 września 2021 roku Bank Pocztowy planuje przeprowadzenie zwolnienia grupowego. Proces obejmie zarówno pracowników centrali banku, jak i sieci dystrybucji. Stosunki pracy zostaną rozwiązane z nie więcej niż 235 osobami" – czytamy w komunikacie.

W najbliższym czasie odbywać się będą konsultacje z działającymi przy Banku Pocztowym organizacjami związkowymi. Rozmowy na temat zwolnień, zgodnie z przepisami prawa, będą prowadzone przez wymagany przepisami okres 20 dni i zakończą się w maju br.

Zarząd banku podkreśla, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej restrukturyzacja zatrudnienia jest działaniem niezbędnym, od którego zależy przywrócenie operacyjnej rentowności banku. Jednocześnie nie zmieniły się cele ogłoszonej niedawno strategii do 2024 roku.

Dlaczego Bank Pocztowy zwalnia pracowników?

Przyczyną planowanych zwolnień grupowych jest pogorszenie wyników finansowych banku, a także prognoza dalszych potencjalnych strat. W związku z wysoką niepewnością makroekonomiczną, w obliczu pandemii COVID-19 i związaną z nią zmniejszoną sprzedażą, niskimi stopami procentowymi, gorsze wyniki finansowe mogą utrzymać się w kolejnych okresach. Okoliczności te sprawiają, że w opinii zarządu Banku Pocztowego restrukturyzacja zatrudnienia staje się niezbędnym działaniem wymaganym dla przywrócenia trwałej operacyjnej rentowności banku – zaznaczono.

O mającej rozpocząć się w maju redukcji zatrudnienia zostaną powiadomione Powiatowe Urzędy Pracy.

Zapowiedziane zwolnienie grupowe wpisuje się w działania naprawcze z obszaru rentowności przewidziane w niedawno wdrożonym planie naprawy Banku Pocztowego.

40 mln zł zysku netto

"W opinii zarządu, proces zwolnienia grupowego to również pochodna zmian w sektorze bankowym - przyspieszonej przez pandemię cyfryzacji oraz odwrotu klientów od placówek stacjonarnych na rzecz bankowości online - które wymuszają na bankach reorganizację. Bank kładzie coraz większy nacisk na bankowość elektroniczną, prowadząc przy tym sprzedaż stacjonarną w liczącej ok. 7 500 placówek sieci Poczty Polskiej oraz sieci własnej. Między innymi takie działania mają zabezpieczyć realizację zapisanego w aktualnej strategii celu, czyli osiągnięcia do 2024 roku zysku netto na poziomie 40 mln zł" – podsumowano.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

