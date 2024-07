– Liczne propozycje rozwiązania konfliktu na Ukrainie, które pojawiły się w ostatnim czasie, wynikają z faktu, że Zachód zaczął zdawać sobie sprawę z niemożności pokonania Moskwy – stwierdził Ławrow na konferencji prasowej po szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Laosie.

Według niego propozycje te nie są poważne. Jednocześnie podkreślił, że Moskwa jest zawsze gotowa na szczerą rozmowę, w której zostaną wzięte pod uwagę "aktualne realia". – Jednak stanowisko Zachodu polega na ignorowaniu rosyjskiego punktu widzenia – ocenił.

– Nic się nie dzieje, wszyscy są głusi i nadal wzywają nas do przyjęcia konstruktywnego podejścia, co w rzeczywistości w ich obecnym rozumieniu oznacza kapitulację. Do tego nie dojdzie, wszystkie cele "specjalnej operacji wojskowej" zostaną osiągnięte. Nie ma co do tego wątpliwości – oświadczył szef rosyjskiego MSZ.



Ultimatum Putina odrzucone przez Ukrainę

14 czerwca prezydent Rosji Władimir Putin zażądał od Ukrainy wycofania wojsk ze wszystkich okupowanych przez Rosję regionów, uznania utraty suwerenności nad tymi terytoriami, w tym Krymem, zrzeczenia się członkostwa w NATO i dodatkowo zniesienia wszystkich sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód.

Nazwał te warunki "propozycją pokojową", która umożliwi "faktyczne zakończenie wojny" i stopniowe "krok po kroku" rozpoczęcie przywracania "dobrosąsiedzkich stosunków" z Ukrainą. Putin z góry zrzucił odpowiedzialność za konsekwencje odrzucenia jego propozycji na Kijów i kraje zachodnie, grożąc "dalszym rozlewem krwi".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uznał ofertę Putina za niedopuszczalne ultimatum. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg dał jasno do zrozumienia, że rosyjski plan graniczy z absurdem, gdyż wiąże się z jeszcze większą okupacją Ukrainy.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że propozycja Putina jest sprzeczna z Kartą Narodów Zjednoczonych, "moralnością" i "zdrowym rozsądkiem" i dlatego nie może zostać zaakceptowana przez żaden kraj jako rozsądna podstawa dążenia do pokoju.

