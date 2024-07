Igrzyska Olimpijskie. Iga Świątek wygrała pierwszy mecz

Iga Świątek rozegra dobre spotkanie. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:2, natomiast przeciwniczka większy skuteczniejszy opór postawiła w drugiej odsłonie.

Iga Świątek wygrała z Begu

"Tenisistki grały dużo lepiej przy własnych gemach serwisowych i nie było okazji na wywalczenie przełamania" – napisał Aleksander Bernard ze Sport.pl. Polka znalazła się w tarapatach i z perspektywą trzeciego seta, kiedy Rumunka prowadziła 5:4 przy własnym podaniu. Wówczas popełniła jednak kilka prostych błędów i przegrała 5:7.

– To mój pierwszy mecz. Było trochę więcej napięcia we mnie niż zazwyczaj, ale dałam sobie poprawkę, że mam jeszcze czas poczuć to wszystko – skomentowała liderka światowego rankingu po spotkaniu. – Myślę, że mój poziom falował. Muszę przystosować grę do wilgotności. Czasami przy niektórych piłkach pojawiały się błędy, ale wiem, co zrobiłam źle. Spróbuję te rzeczy doszlifować do kolejnego meczu – dodała.

Zawodniczka z Raszyna zmierzy się w kolejnej rundzie ze zwyciężczynią spotkania między Nadią Podoroską a Diane Parry.

Skandal na ceremonii otwarcia

Przypomnijmy, że w piątek w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Show wzbudziło wiele kontrowersji. W jego trakcie zainscenizowano m.in. wydarzenia z Rewolucji Francuskiej z 1789 r. Na scenie zaśpiewała kobieta bez głowy, co było nawiązaniem do ścięcia królowej Francji Marii Antoniny.

W jego trakcie pokazano występujących mężczyzn i kobiety w pozach za długim stołem. Pośrodku usiadła korpulentna kobieta z przypominającą aureolę koroną. Wielu odczytało tę scenę jako parodię Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci.

