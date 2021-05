CPK: Wybrano najkorzystniejszą ofertę prac dla odcinka Warszawa Zachodnia-CPK-Łódź

To 140 km nowych torów kolejowych, które stworzą pierwszy element systemu kolei dużych prędkości w Polsce. Dzięki niemu pasażerowie dojadą z Warszawy do Łodzi w 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez CPK.

Rozstrzygnięty przetarg

Prawie 140-kilometrowy odcinek Warszawa – CPK – Łódź Niciarniana to kluczowy element tzw. szprychy nr 9. Nowe tory kolejowe umożliwią dojazd z Warszawy do CPK w 15 minut, a do Łodzi – w 45 minut (obecnie 1 godz. 20 min.). Z Łodzi do CPK pasażerowie dotrą pociągiem w 30 minut. Ta linia pozwoli na włączenie Portu "Solidarność" w system kolei dużych prędkości w Polsce, a w ramach kolejnych etapów poprowadzi dalej w stronę Wrocławia i granicy z Czechami (docelowo powstanie także kolejowa odnoga w kierunku Poznania).

Przedmiotem zamówienia jest tzw. STEŚ, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla planowanej nowej linii kolejowej Warszawa – CPK – Łódź (bez odcinka w obrębie węzła CPK, którego dotyczy inny z trwających obecnie dziewięciu przetargów kolejowych CPK).

Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis – właśnie te firmy przygotują wspólnie STEŚ dla pierwszej linii kolei dużych prędkości Zwycięskie konsorcjum złożyło ofertę opiewającą na kwotę 24,7 mln zł netto. Pozostałe oferty zostały złożone przez konsorcja: Egis i Jaf-Geotechnika (29,5 mln zł netto) oraz Voessing Polska i Instytut Kolejnictwa (30,9 mln zł netto). O wyborze zdecydowały cena (w 50 proc.) i doświadczenie personelu (pozostałych 50 proc.).

Wild: Ważny etap za nami

Kolejny ważny etap za nami. Działając wspólnie z wybranym wykonawcą wyznaczymy optymalny przebieg dla pierwszej linii wchodzącej w skład programu CPK. Kluczowej z punktu widzenia obsługi Portu Solidarność, a jednocześnie jednego z najważniejszych elementów nowej sieci transportu publicznego. Zaczniemy tak szybko, jak to jest możliwe. Popisanie umowy nastąpi natychmiast po zakończeniu procedur koniecznych dla zapewnienia transparentności działania – wskazuje Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione ostatnie formalności. W postępowaniu mogą zostać złożone odwołania, które mogą wpłynąć na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umowy z wykonawcą, który rozpocznie realizację zleconych usług.

Na przygotowanie STEŚ wybrany w przetargu wykonawca będzie miał ok. 10 miesięcy (realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwa pięć miesięcy dłużej, ponieważ przedmiot zamówienia zawiera w sobie także dokumentację geologiczną i mapy do celów projektowych).

W ramach STEŚ wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy - np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej rekomendowanego przebiegu.

