W porównaniu do roku 2014 milion Polaków więcej ma pracę

– Zgodnie z szacunkami mamy stopę bezrobocia na poziomie 6 pkt. proc., a stopa rejestrowa jest mniejsza niż 1 mln osób. Nasza sytuacja gospodarcza pozwoliła przechować miejsca pracy. W porównaniu do czerwca 2014 r. milion osób więcej ma pracę – poinformował Müller podczas briefingu prasowego w KPRM.

Podkreślił, że oznacza to, "iż po trudnym okresie epidemii nasza sytuacja gospodarcza dzięki rozwiązaniom z tarcz finansowych pozwoliła, by przechować w tym trudnym okresie miejsca pracy".

– Gdy porównamy sobie czerwiec roku 2014 i czerwiec roku 2021, widzimy różnicę w wysokości miliona obywateli. Czyli w tej chwili milion osób więcej ma pracę w stosunku do tego, co było w roku 2014, czyli ta stopa bezrobocia różni się o milion obywateli, którzy są zarejestrowali w urzędach pracy – wskazał rzecznik rządu.

Lepsze prognozy PKB

Piotr Müller przekazał też najnowsze informacje dot. prognoz Komisji Europejskiej ws. Produktu Krajowego Brutto.

– Kolejna dobra informacja to podwyższenie prognozy Komisji Europejskiej wzrostu w 2021 r. PKB dla Polski. Pierwszy szacunek wynosił 4 proc., teraz to już 4,8 proc. wzrostu w tym roku – to dobry sygnał dla naszego kraju – powiedział.

– W związku z tym również dobry sygnał, jeśli chodzi o rynki gospodarcze, finansowe dla naszego kraju wychodzącego właśnie z okresu trudności gospodarczych wynikających z epidemii koronawirusa – dodał rzecznik rządu.

NBP o inflacji

W poniedziałek narodowy Banku Polski przedstawił lipcowy raport dotyczący inflacji. Według centralnej ścieżki projekcji, inflacja w 2021 r. wyniesie 4,2 proc., 3,3 proc. w 2022 r. o 3,4 proc. w 2023 r.

W porównaniu do marcowej projekcji ta z lipca przewiduje wyższą inflację. W marcu centralna ścieżka przewidywała, że w 2021 r. wskaźnik wzrostu cen wyniesie 3,1 proc., w 2022 r. – 2,8 proc., zaś w 2023 r. 0 3,2 proc.

