Emerytury wyższe nawet o 300 złotych. Rząd rozważa zmiany

O planach obniżki składki zdrowotnej informowała "Rzeczpospolita". Według ustaleń gazety PiS ma badania, z których wynika, że ponad 75 proc. Polaków negatywnie ocenia propozycje podatkowe przygotowane w ramach Polskiego Ładu. Dlatego rząd chce się z nich wycofać lub poprawić ich odbiór.

Jeden z pomysłów zakłada obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9 do 3 proc. Taka składka byłaby nieodliczalna od podatku – powiedział informator "Rz".

Na stole ma leżeć również propozycja obniżenia o 3 pkt proc. tej części składki, którą dziś można odliczać od podatku. Czyli zamiast obecnego 7,75 proc. miałoby to być 4,75 proc.

Zyskają emeryci

Jak podaje "Business Insider", jeśli obniża weszłaby w życie to przedsiębiorcy straciliby mniej. Bez wątpienia jednak zyskaliby emeryci.

"Gdyby - tak jak donoszą informatorzy z kręgów rządowych - rząd obniżył emerytom składkę zdrowotną z 9 do 3 proc., to aż 99 proc. seniorów będzie miało się z czego cieszyć. Z naszych obliczeń wynika bowiem, że w zdecydowanej większości zyskają co miesiąc od 200 do 300 zł na rękę" – czytamy w artykule "BI".

Dziennikarze portalu piszą, że największa korzyść odniosą emeryci, którzy pobierają średnie świadczenia. Obniżka składki zdrowotnej skumulowałaby się z kwotą wolną od podatku (która też jest elementem Polskiego Ładu), a to w efekcie dałoby spory zastrzyk finansowy dla seniorów.

Korzyść odniosą seniorki. To one zyskają najwięcej. Z kolei mężczyźni pobierający świadczenie emerytalne również odczują zmiany. Nie chodzi jednak o zwiększenie wpływów, ale zniwelowanie strat, które ponieśliby w pierwotnej wersji Polskiego Ładu.

