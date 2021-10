Sejm debatuje nad podwyżką akcyzy. Berkowicz: Jesteście złodziejami i oszustami

W czwartek rozpoczęło się 40 posiedzenie Sejmu. Pierwszym punktem porządku dziennego jest pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje on podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy.

Berkowicz o podatku akcyzowym

W imieniu koła poselskiego Konfederacja głos zabrał poseł Konrad Berkowicz. Polityk zwrócił uwagę, że w Polsce najwyżej opodatkowane są: wódka, papierosy, paliwo, energia i praca. – Na umowie o pracę jak się dobrze policzy, to prawie połowa pieniędzy jest od razu zabierana pracownikowi – wskazał.

– Co łączy te elementy? Czy to, że są szkodliwe i chcecie do nich zniechęcić? No nie. Raczej energii, paliwa czy tym bardziej pracy to nie dotyczy. Co więc łączy te elementy? To, że wy wiecie, że niezależnie od skali opodatkowania ludzie i tak będą z tego korzystać. W efekcie 80 proc. ceny wódki to podatki. Czy to powoduje, że ludzie przestali pić wódkę? Oczywiście nie – powiedział poseł.

– Jesteście złodziejami i oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków i przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca – dodał Berkowicz.

Kosiniak-Kamysz: Wzywamy premiera do podjęcia działań

Wcześniej, na początku obrad, głos zabrał m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, który domagał się odroczenia posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad.

– W imieniu największych klubów opozycyjnych: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, Porozumienia, Polski 2050, składam wniosek o odroczenie posiedzenia dzisiaj do godz. 14:00, w tym czasie uzupełnienie porządku obrad ws. uchwały, którą wspólnie podpisaliśmy, wzywającej Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań zmierzających do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Inne państwa otrzymały już środki, dostały zaliczki i tamte pieniądze pracują. Polska gospodarka trafi na konkurencyjności – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Do tego mamy milion kary euro dziennie. Trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przywrócić do orzekania sędziów, przywrócić wymiar sprawiedliwości na właściwe tory. Prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, a nie korupcji, nie tego, co tam robicie – dodał.

Wniosek został poddany pod głosowanie i odrzucony przez sejmową większość. Za wnioskiem głosowało 202 posłów, przeciwnych było 229, a 7 wstrzymało się od głosu.

