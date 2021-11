Prof. Mielczarski: Na globalnym ociepleniu świetnie się zarabia. To wielki biznes

Trwa konferencja klimatyczna COP26 w Glasgow. Zdaniem prof. Władysława Mielczarskiego, ocieplenie klimatu jest biznesową narracją i debata na ten temat również ma wymiar biznesowy.

– Światu narzucono pewną narrację o ociepleniu klimatu, która wynika z relacji biznesowych. Na globalnym ociepleniu klimatu świetnie się zarabia. W tym momencie ta narracja wszystko zdominowała. Jest to wielki biznes, z którym mamy do czynienia także w Polsce – wskazał ekspert na antenie Telewizji Trwam.

(Bez)sens szczytu

– Jako społeczeństwo i gospodarka uzależniliśmy się od energii elektrycznej. Aby społeczeństwo mogło funkcjonować, to energia elektryczna musi być dostarczana 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Bez przerwy. Teraz możemy zastanowić się, które elektrownie są w stanie zapewnić nam ciągłość dostaw energii elektrycznej. Są tylko 3 takie elektrownie: węglowa, gazowa i atomowa. Żadne inne elektrownie nie są w stanie pracować w sposób ciągły – akcentował profesor.

Unia Europejska forsuje projekt neutralności klimatycznej w całej Europie, ale emisja dwutlenku węgla na Starym Kontynencie to zaledwie 8 procent. – Wszystkie gospodarki europejskie produkują tylko 8 procent dwutlenku węgla. Gdybyśmy zredukowali emisję do 4 procent, to wciąż pozostają wysokoemisyjne Chiny, Indie, Brazylia i Rosja. Dlaczego podczas szczytu klimatycznego COP26 nie ma przedstawicieli Chin, Indii i Rosji? To spotkanie jest bezskuteczne. (…) Proszę zwrócić uwagę, jakie emisje powoduje COP26. Przyleciały setki samolotów, prezydent Joe Biden przyjechał w kolumnie 85 samochodów. Ile dwutlenku węgla jest emitowane w związku ze szczytem klimatycznym w Glasgow? –pytał retorycznie prof. Władysław Mielczarski.

