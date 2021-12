"Biedronka idzie na całość". Sieć chce maksymalnie wykorzystać lukę w przepisach

Uszczelnienie przepisów usuwa z prawa lukę, która pozwalała na otwieranie się sklepów w niedzielę, jeżeli tylko wprowadziła u siebie usługę pocztową (Biedronka była jednym z dyskontów, który korzystał z takiej możliwości). Od lutego zgodnie z nowelą aby dany punkt uznany został za placówkę pocztową, będzie musiał generować co najmniej 40 proc. przychodów z działalności pocztowej.

Wielkie wzmożenie przed lutym

"Biedronka zamierza wycisnąć maksimum z dziurawej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, zanim wraz wejdzie w życie nowelizacja tego prawa. Dyskontowa sieć podjęła decyzję o zwiększeniu w styczniu liczby sklepów otwartych we wszystkie niedziele – zarówno handlowe, jak i niehandlowe" – podaje serwis branżowy wiadomoscihandlowe.pl. Na styczeń 2022 r. przypada pięć niedziel, w tym jedna handlowa na mocy ustawy (30 stycznia).

Dotychczas w niedziele niehandlowe działało ok. 1 tys. Biedronek na ponad 3 tys. sklepów zrzeszonych w portugalskiej sieci. Liczba ta w styczniu wzrośnie (na razie nie wiadomo o ile, ponieważ dyskont nie odpowiedział na pytania dziennikarzy).

Serwis zaznacza, że informację o zwiększeniu liczby otwartych sklepów Biedronki potwierdził w czterech źródłach. "Widział także kopie maili, jakie wpłynęły do kierowników rejonowych i na sklepy, a dotyczyły właśnie styczniowych zmian. Wiadomości dotarły do pracowników z różnych regionów Polski, z mniejszych i większych miast, co pozwala sądzić, że skala operacji będzie zauważalna" – czytamy.

To jednak nie koniec: "Otwarte w styczniu 2022 r. zostaną również takie Biedronki, które jak dotąd nie wydawały paczek klientom. To oznacza, że kolejne sklepy uzyskają lada moment status placówek pocztowych, co pozwoli im na legalny handel w dni objęte ograniczeniami".