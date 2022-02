Przełom ws. Turowa. Kurs PGE wystrzelił w górę

Dzisiaj rano media obiegła nieoficjalna informacja, że Polsce udało się osiągnąć porozumienie z Czechami ws. kopalni w Turowie.

"Zespół negocjacyjny pod przewodnictwem minister Anny Moskwy (minister klimatu i środowiska) uzgodnił treść porozumienia z partnerami z Czech" – poinformowało zbliżone do sprawy źródło, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa.

Wiadomość miała natychmiastowy wpływ na giełdę. Przed godz. 10.00 notowania PGE rosną o ponad 5 proc., co stanowi najmocniejszy wzrost wśród spółek z indeksu WIG20.

Wspólna konferencja premierów Czech i Polski

Wcześniej pojawiły się informacje, że do Czech poleci Mateusz Morawiecki. Informację o podróży premiera jako pierwszy podał portal 300polityka.pl.

"Premier Mateusz Morawiecki wraz z delegacją udaje się do Pragi, by kontynuować rozmowy w sprawie rozwiązania sporu o kopalnię Turów. Do tej pory – mimo wielu spotkań – nie doszło do porozumienia. Poprzednia tura negocjacji z rządów odbyła się w styczniu. Także dziś rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE ogłosi opinię w sprawie czeskiej skargi na działalność kopalni węgla brunatnego Turów" – przekazał w czwartek rano serwis, jeszcze przed pojawieniem się nieoficjalnej informacji o zawarciu porozumienia.

Europosłanka PiS i była szefowa MEN Anna Zalewska potwierdziła doniesienia o podróży Morawieckiego i przekazała na Twitterze, że polski premier wystąpi dziś razem z premierem Czech Petrem Fialą na wspólnej konferencji prasowej, podczas której politycy podadzą więcej informacji o szczegółach rozmów ws. Turowa.

