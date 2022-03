Morawiecki: Blisko 10 mln emerytów dostanie trzynastą emeryturę

W piątek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji prasowej, podczas której omówiono m.in. założenia tzw. tarczy antyputinowskiej.

Pomoc dla seniorów

Premier zapewnił też, że w najbliższym czasie zostanie wypłacona trzynasta emerytura. – Wiedząc, jak wielkim wyzwaniem cenowym dla wielu gospodarstw domowych są obecne realia gospodarcze już wkrótce, za parę tygodni, wypłacimy trzynastą emeryturę dla blisko 10 mln emerytów i rencistów – poinformował.

– To będzie element, który złagodzi skutki, w pewnym stopniu przynajmniej, i tej wojny na Ukrainie, skutki gospodarcze, skutki społeczne, ale także złagodzi kwestie związane z inflacją – wskazał Morawiecki. Zaznaczył, że 10 mln to ok. jedna czwarta całego narodu polskiego.

Tzw. tarcza antyputinowska

Podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister klimatu i środowiska Anną Moskwą oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem przedstawiono założenia tzw. tarczy antyputinowskiej. Jej głównym zadaniem jest przeciwdziałanie inflacji oraz derusyfikacja gospodarki polskiej i europejskiej.

– Ta wojna wywołuje ogromne gospodarcze turbulencje, ogromne problemy. To jest czas, kiedy rząd zdecydował się wdrożyć tarczę antyputinowską. Nazywamy ją tak umownie, bo w tej wojnie wywołanej przez Putina skupia się jak w soczewce wiele problemów – wyjaśnił premier. Przekonywał, że jako kraj "chcemy wyjść z nich silniejsi, chcemy wyjść z nich odporniejsi na możliwości szantażu cenowego".

Jak zaznaczył szef rządu tarcza ma przede wszystkim zapobiegać wzrostowi cen żywności. Zapewnia też dopłaty dla rolników i prace nad niezależnością gazową.

– Władimir Putin kompletnie zerwał z normalnymi regułami sztuki gospodarczej. Szantaż gazowy, posługiwanie się surowcami jako element wojny, bo tak trzeba nazwać, już nie tylko psychologicznej, po prostu wojny cenowej i na Ukrainie, to działanie, któremu trzeba przeciwdziałać na wielu frontach – komentował Morawiecki

