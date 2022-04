Dostawy gazu do Polski. PGNiG otrzymało pismo od Gazpromu

We wtorek rosyjski koncern państwowy poinformował Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo o zamiarze całkowitego wstrzymania dostaw w ramach kontraktu jamalskiego z początkiem doby kontraktowej 27 kwietnia.

"PGNiG otrzymało od Gazpromu pismo zapowiadające całkowite wstrzymanie dostaw w ramach kontraktu jamalskiego. PGNiG i GAZ-SYSTEM informują, że obecnie wszystkie dostawy do odbiorców są realizowane zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Spółki monitorują sytuację i są przygotowane na różne scenariusze" – przekazało w oficjalnym komunikacie w tej sprawie polskie przedsiębiorstwo.

Dostawy gazu z Rosji do Polski

Wcześniej o sprawie nieoficjalnie informowały media. Podawano również, iż w miniony piątek upłynął termin uregulowania płatności za rosyjski surowiec w rublach. Przypomnijmy, że zgodnie z dekretem podpisanym przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, "kraje nieprzyjazne Rosji" zostały zobowiązane do płatności za gaz w rublach. Na liście znalazła się również Polska. Mimo to, władze państwowe zapowiedziały, iż nie są zainteresowane takim wariantem i kontynuują kurs na całkowite uniezależnienie się od rosyjskich dostaw.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zapewniło, że wraz z GAZ-SYSTEM pozostaje w stałym kontakcie i na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zaprzestaniem dostaw przez Gazprom. "Obecnie infrastruktura przesyłowa zarządzana przez GAZ-SYSTEM funkcjonuje bez zakłóceń. Krajowy system przesyłowy jest zasilany na bieżąco za pomocą także innych wejść do systemu gazowego, zatłaczane są podziemne magazyny gazu, a przesył paliwa do odbiorców jest realizowany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem" – oznajmiło PGNiG. "Dzięki realizacji rządowej strategii dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w paliwo gazowe PGNiG jest przygotowane do pozyskania gazu z różnych kierunków" – dodano.

Czytaj też:

Anna Moskwa: Nie zabraknie gazu w polskich domachCzytaj też:

Polska wobec szantażu Putina. "Jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwości"