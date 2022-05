Dziś ostatni dzień na złożenie PIT. Jak rozliczyć się z fiskusem?

Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z najwygodniejszej formy rozliczenia – usługi Twój e-PIT. "Zachęcamy do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia zeznania PIT, zanim zostanie ono automatycznie zaakceptowane w usłudze. W ten sposób można jeszcze uwzględnić przysługujące odliczenia, skorzystać z ulg, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku" – informuje MF.

PIT przez internet

Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. W usłudze zostały przygotowane zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 (składany do 28 lutego) i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Mogą to zrobić w systemie e-Deklaracje. Są tam interaktywne formularze zeznań dla przedsiębiorców. Poprzez e-Deklaracje mogą również rozliczać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

W usłudze Twój e-PIT oraz w systemie e-Deklaracje można też złożyć oświadczenie PIT-OP i przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Rozliczenie elektroniczne to szybki zwrot podatku

Osoby rozliczające PIT w formie elektronicznej szybciej otrzymają zwrot nadpłaconego podatku – do 45 dni. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Dla nadpłat wynikających z zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Zeznanie papierowe

Formularze PIT można składać w formie papierowej w urzędach skarbowych. W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wpłaty podatku na mikrorachunek

Przypominamy, że podatek PIT płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Numer swojego mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub uzyskać w urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek i mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym.

Automatyczna akceptacja rozliczenia i dopłata podatku

Jeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia, to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone 2 maja. Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Zeznanie PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Od 3 do 8 maja br. z uwagi na automatyczną akceptację zeznań, usługa Twój e-PIT nie będzie dostępna.

Korekta zeznania

Gdyby okazało się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT – po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań, system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.

W usłudze Twój e-PIT istnieje opcja korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie. Składając korektę można zmienić w zeznaniu m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy 1% podatku. Należy przy tym pamiętać, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 2 maja stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.

Czytaj też:

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowymCzytaj też:

Premier: Inflacja nie jest problemem ekonomicznym