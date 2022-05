Praca zdalna w Kodeksie pracy? Rząd przyjął projekt nowelizacji

W ramach przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji Kodeksu pracy, rząd przewiduje regulację pracy zdalnej.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg argumentuje to posunięcie zmieniającymi się trendami na rynku pracy w kontekście ogromnej popularności tej formy świadczenia pracy.

– Wprowadzając pracę zdalną do Kodeksu pracy, odpowiadamy na te trendy. Ale nie tylko. Rozwiązanie to powinno również poprawić możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci, pozwoli lepiej godzić im codzienne obowiązki z pracą zawodową – powiedziała polityk podczas konferencji prasowej.

Praca zdalna w Kodeksie pracy?

Według zapowiedzi minister projekt trafi niebawem do prac w Sejmie. Parlamentarzyści będą między innymi zajmować się zastąpieniem telepracy bardziej elastyczną formą, czyli właśnie pracą zdalną.

"Dodatkowo projekt zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia" – czytamy w komunikacie MRiPS.

Nowelizacja ma wprowadzić definicję

"Projekt wprowadza definicję pracy zdalnej jako takiej, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach" – czytamy w komunikacie ministerstwa.