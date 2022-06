Słabną wyniki Gazpromu. Koncern podał dane

Od stycznia do maja eksport rosyjskiego gazu do Europy i Turcji spadł o prawie 28 proc. do 61 mld m3, poinformował w środę rosyjski koncern. To o 23,2 miliarda metrów sześciennych mniej niż w tym samym okresie w 2021 roku. Całkowite wydobycie gazu przez Gazprom w tym okresie również spadło o 5 proc. do nieco ponad 211 mld m3.

Firma dodała, że eksport gazu do Chin rośnie dzięki długoterminowemu kontraktowi między Gazpromem a chińską firmą energetyczną CNPC, ale nie podała żadnych danych liczbowych.

Olbrzymie dywidendy

Ignorując trudne perspektywy rynkowe, Gazprom ogłosił rekordowo wysokie dywidendy od swoich akcji za 2021 r., w wysokości 1,24 bln rubli (20,7 mld dolarów). Rosyjski rząd ma otrzymać nieco ponad połowę tej kwoty, ponieważ posiada ponad 50 proc. udziałów w firmie.

Partner zarządzający moskiewskiej firmy konsultingowej RusEnergy, Michaił Krutikhin, zasugerował, że tak wysoka wypłata może być związana z dodatkowymi wydatkami, jakie rosyjskie władze ponoszą w związku z inwazją na Ukrainę.

Według Krutikhina, Kreml nie może spodziewać się podobnych dywidend za 2022 roku, ponieważ rentowność Gazpromu może spaść w wyniku mniejszego eksportu gazu.

Tymczasem ceny gazu na rynku kasowym spadły o prawie 6 proc. do około 89 euro (96 dolarów) za megawat w środowym handlu, według londyńskiej giełdy ICE Exchange. Zmianę tę przypisuje się doniesieniom o akceptowaniu nowego układu płatności przez dużych klientów Gazpromu w Europie.

Gazprom ogłosił, że od 1 czerwca wstrzymał dostawy gazu dla dwóch kolejnych odbiorców w Europie, po tym jak obaj odmówili akceptacji zmian w terminach płatności narzuconych przez spółkę zależną rosyjskiego koncernu zajmującą się handlem zagranicznym. Chodzi o Holandię i Danię.

Czytaj też:

Dania bez dostaw z Gazpromu. To efekt niezastosowania się do dekretu PutinaCzytaj też:

Gazprom wznowił dostawy gazu do Turcji