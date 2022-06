Wskaźnik obrazujący kondycję przemysłu najniższy od czerwca 2020 roku

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 48,5 pkt w maju br. z 52,4 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformował S&P Global. Optymizm biznesowy znalazł się na najniższym poziomie od 19 miesięcy, podkreślono.

Konsensus rynkowy wynosił 52 pkt. "Wskaźnik S&P Global PMI Polski Sektor Przemysłowy – złożony indeks obrazujący kondycję przemysłu, kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych – odnotował w maju najniższą wartość od niemal dwóch lat (48,5). Indeks spadł z kwietniowego poziomu 52,4, sygnalizując pogorszenie koniunktury w polskim przemyśle" – czytamy w komunikacie.

Przyczyny spadku nastrojów: Inflacja i niepewność

W maju produkcja oraz nowe zamówienia gwałtownie spadły. Oba wskaźniki odnotowały najszybsze tempo spadku od dwóch lat, podkreślił S&P Global.

"Według ankietowanych firm niestabilność rynku wynikająca z wojny w Ukrainie oraz wysoka inflacja osłabiały sprzedaż zarówno w kraju, jak i za granicą. Nowe zamówienia eksportowe spadły trzeci miesiąc z rzędu, a spadek popytu dotyczył kluczowych unijnych gospodarek" – czytamy w materiale.

Inflacja kosztów była wciąż wysoka, a znaczna część zwiększonych wydatków producentów została przeniesiona na klientów w postaci wyższych cen wyrobów gotowych.

"Według respondentów badania surowce, energia i paliwo znów podrożały. Jednak tempo inflacji kosztów i cen wyrobów gotowych były znacznie słabsze niż w kwietniu.Głównym czynnikiem napędzającym inflację w maju były niedobory podaży surowców" – napisano także.

Komentując wyniki, ekonomista S&P Global Market Intelligence Paul Smith stwierdził, że majowe dane wskazały na kontynuację trendów podkreślonych w ostatnich badaniach, a mianowicie wokół wysokiej inflacji – szczególnie w przypadku kosztów paliwa/energii – oraz niestabilności rynku spowodowanej wojną w Ukrainie.

"Te czynniki, jak i niepewność, jaką nadal niosą, doprowadziły do zauważalnego spadku sprzedaży i popytu na polskie wyroby, a co za tym idzie do gwałtownego ograniczenia produkcji. Trudności podażowe i logistyczne w dostawach surowców również nadal obciążały zdolności produkcyjne. Chociaż spadki inflacji kosztowej i cenowej oraz mniejsza częstość opóźnień w dostawach dają pewną nadzieję na złagodzenie tych ograniczeń w nadchodzących miesiącach, perspektywy przedsiębiorstw pozostają nieco przytłumione: zaufanie przedsiębiorców w nadchodzącym roku spadło w maju do najniższego poziomu od ponad półtora roku" – napisał Smith, cytowany w komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

