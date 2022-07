"Przede wszystkim nasi obywatele". Norweska partia chce zmniejszyć eksport prądu

Takiego działania domagają się od rządu Norwegii politycy norweskiej Partii Centrum (SP). W ocenie przedstawicieli tej formacji Norwegia powinna mieć większą kontrolę nad własnymi zasobami elektryczności i ograniczyć eksport prądu.

Dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym Norwegii

Sprawę opisuje za gazetą „Klassekampen” portal fpg24.pl. Norwedzy, podobnie jak inne państwa europejskie, prowadzą w kraju ożywioną dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego.

Jak wskazali politycy Partii Centrum wolny rynek musi stanowić podstawę gospodarki jednak szczególnie w obecnej sytuacji w sektorze energetyki należy nim w pewnym stopniu zarządzać. – Tu chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Norwegii – powiedział jeden z reprezentantów partii Sigrid Simensen Ilsøy.

Eksport prądu nie większy niż import

Per Olaf Lundteigen – pomysłodawca projektu – przekonuje regulację gwarantującą, aby eksport energii nie mógł być wyższy niż jej import. Polityk proponuje, żeby wprowadzić taką regułę aż do momentu napełnienia magazynów energii na południu Norwegii do „normalnego” poziomu.

– Jeśli to, co mówi Lundteigen o naszych zasobach to prawda, to dziwne, że nasi ministrowie ds. ropy i energetyki w ogóle się tym nie zainteresowali – powiedział Per-Asbjørn Andvik, także członek SP.

Inna przedstawicielka formacji Akershus Brita Skallerud twierdzi nawet, że aktualna sytuacja energetyczna w Norwegii jest niebezpieczna, a dowodem na to są pogłoski o możliwości racjonowania prądu i o przewidywanych niedoborach energii w Norwegii jesienią i zimą.

– My, jako kraj samowystarczalny, musimy się upewnić, że to przede wszystkim nasi obywatele będą mieli prąd – zaznacza zatem.

Czytaj też:

Sałek: UE chce wyłączenia kopalń. Polska nie może się zgodzićCzytaj też:

Norwegia planuje zwiększyć wydobycie gazu ziemnego