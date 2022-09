Nowe dane: Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła

"W sierpniu 2022 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 12,39 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 42,54 tys. rok wcześniej – jest to spadek aż o 70,9 proc. W porównaniu do lipca 2022 roku liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy zmniejszyła się o 12,2 proc." – czytamy w komunikacie, udostępnionym w środę przez ISBnews.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w sierpniu br. wyniosła 336,66 tys. złotych i była niższa o 2,8 proc. r/r oraz o 0,9 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku.

Dane za sierpień

– Sierpniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe pokazał, że wysokie stopy procentowe, zaostrzenie wymogów regulacyjnych oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego, a nawet możliwej recesji, praktycznie zamroziły popyt na kredyty mieszkaniowe. Jak zapowiadałem w lipcowym komentarzu, nic nie wskazuje na to, aby popyt osiągnął już najniższy poziom, nadal nie widać na horyzoncie żadnych oznak odbicia od dna – powiedział główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Sierpniowa wartość Indeksu Popytu jest ponownie najniższa w historii pomiaru, a więc od stycznia 2008 roku, czyli od 14 lat. – Na sierpniową wartość Indeksu negatywnie wpłynęła mniejsza o ponad 70 proc. niż przed rokiem liczba wnioskodawców. Jest ona na najniższym poziomie od stycznia 2007 roku, czyli od 15 lat, odkąd BIK analizuje liczbę wnioskodawców, więc tak źle nie było jeszcze od początku zbierania tych danych przez BIK. Trzeba pamiętać, że liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy regularnie spada już od kwietnia 2021 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych – wskazał analityk. – Niestety, obawiam się, że w kolejnych miesiącach zarówno liczba wnioskujących, jak i średnia kwota wnioskowanego kredytu jeszcze spadną – podkreślił Rogowski.

