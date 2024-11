W październiku spadła inflacja bazowa

Inflacja bazowa w październiku 2024 roku spadła do 4,1 procent rok do roku z 4,3 procent we wrześniu, . Oznacza to – przypomnijmy –spadek dynamiki wzrostu cen.

Średnia szacunków analityków wskazywała, że inflacja bazowa spadnie z 4,3 do 4,2. proc.

Inflacja bazowa – 4,1 proc.

Z kolei w ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja wyniosła 0,4 procent wobec 0,3 procent w poprzednim miesiącu – podał Narodowy Bank Polski.

W relacji rok do roku dane nt. inflacji w październiku prezentują się następująco:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,5 proc., wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 5,3 proc., tak jak miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,1 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej; (inflacja bazowa). tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 4,5 proc., wobec 4,4 proc. miesiąc wcześniej.

Polska gospodarka zwalnia

Jak przekazał w czwartek GUS, wzrost gospodarczy Polski spowolnił z 3,2 do 2,7 proc. Urząd podał dane za trzeci kwartału 2024 roku. Jak wskazuje radio RMF FM, wpływ na taki wynik ma ograniczenie wydatków. Polacy mniej kupują w sklepach.

Zanotowano jednak wzrost średniej pensji w trzecim kwartale tego roku o 13,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami 2024 r. również zanotowano wzrost.

Dane GUS dotyczą gospodarki narodowej, a więc obejmują wszystkie firmy niezależnie od liczby pracowników oraz sferę budżetową.

