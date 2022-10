Samorządy otrzymają 1,5 mln złotych na cyfryzację

Firmy technologiczne będą zamieszczać na stronie internetowej www.gieldamiejskichtechnologii.pl oferty, natomiast samorządy już od 17 października br. mogą aplikować o granty na testy i wdrożenia. W puli jest łącznie 1,5 mln złotych – przekazała w środę PAP MediaRoom.

– Samorządy coraz częściej wykorzystują nowe technologie na przykład w obszarze zarządzania transportem, oświetleniem, gospodarką odpadami czy energią, a rozwiązania te mogą być szczególnie pomocne w niepewnych czasach – przekonuje Paweł Borys, prezes PFR. – Dlatego stworzyliśmy Giełdę Miejskich Technologii – platformę, która w połączeniu z dofinasowaniem ma ułatwić samorządom inwestycje w cyfryzację – dodaje.

Giełda a samorząd

Jak podała w komunikacie PAP MediaRoom, "giełda jest miejscem prezentacji różnorodnych rozwiązań informatycznych podzielonych na obszary tematyczne". Są to między innymi: inteligentne zarządzanie oświetleniem miejskim i zużyciem mediów, komunikacja z mieszkańcami, zarządzanie transportem publicznym oraz automatyzacja procesów administracyjnych. Każda firma IT może bezpłatnie zamieścić na platformie swoje rozwiązania informatyczne w modelu usługowym, których wdrożenie i testowanie jest możliwe w okresie od sześciu do dwunastu miesięcy.

Z kolei samorząd, a dokładnie każda polska gmina, może bezpłatnie założyć profil na platformie i zapoznać się z katalogiem produktów, zawierającym wyselekcjonowane rozwiązania informatyczne, przedstawione w przystępny i usystematyzowany sposób. Samorząd może wybrać z katalogu dowolny produkt, który chciałby przetestować i ma szansę zrobić to całkowicie bezpłatnie. Wystarczy złożyć wniosek online o mikrogranty w wysokości do 50 tys. złotych. Gminy, które uzyskają pozytywny wynik otrzymają finansowanie na wdrożenie wybranego produktu i testowanie go we wskazanym okresie.

Czytaj też:

Media: Najpewniej unikniemy recesji. Polska znów gospodarczą "zieloną wyspą"Czytaj też:

Borys ocenia: Chodzi o to, żeby chronić budżety gospodarstw domowych