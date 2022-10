Awaria rurociągu "Przyjaźń". Niemcy czekają na gaz, rusza naprawa

Służby techniczne PERN rozpoczęły naprawę rozszczelnionego rurociągu, który dostarcza ropę naftową do klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca, podała spółka.

"W nocy realizowane były prace związane z oczyszczeniem rurociągu z pozostałej w nim ropy, co stworzyło bezpieczne warunki do działań przy usunięciu usterki. Jednocześnie prowadzone są analizy związane z przyczyną zdarzenia. Na miejscu obecne są cały czas służby związane z ochroną środowiska i rekultywacją gruntu. Dziś w godzinach wieczornych planujemy kolejną aktualizację informacji" – czytamy w komunikacie.

Rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń"

PERN podał wcześniej, że we wtorek późnym wieczorem wykrył rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu – ok. 70 km od Płocka. Jest to magistrala, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec.

Jak wówczas informowano, pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, działa w trybie standardowym.

PERN informował, że jest w stałym kontakcie z niemieckimi partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwości technicznych. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma także wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców,

Brak znamion działania osób trzecich

Z pierwszych ustaleń i ze sposobu odkształcenia rurociągu wynika, że na ten moment brak jest znamion ingerencji osób trzecich – podała spółka, cytowana w czwartek przez ISBnews.pl.

Jak podkreślono, trwają jednak szczegółowe analizy, których celem jest ustalenie przyczyny zdarzenia oraz naprawa magistrali tak, aby jak najszybciej ruszyło tłoczenie surowca.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

