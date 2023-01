Pomoc dla sektorów energochłonnych. W puli programu 5 mld złotych

W grudniu 2022 roku założenia programu zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. W puli znajduje się 5 mld złotych rekompensat za ubiegły rok. Wypłata środków powinna nastąpić w lutym. Przewiduje się, że ze wsparcia skorzysta około 1 tys. firm, w tym przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa.

Kolejny etap rządowego wsparcia

– To kolejny etap rządowego wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych z budżetem aż 5 mld złotych. Pierwszym było przyznanie w 2022 roku rekompensat 92 podmiotom za 2021 rok na kwotę prawie 800 mln złotych – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Łagodzimy skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu wśród przedsiębiorstw, wywołane rosyjską agresją na Ukrainę. Niezbędne jest wsparcie państwa m.in. w tych gałęziach, na które ceny energii wpływają najmocniej – dodał.

Firmy działające w branżach energochłonnych są niejednokrotnie znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku pracy. Zatrudniają one nawet do kilku tysięcy pracowników w jednym zakładzie. W niektórych miastach zakłady przemysłowe dostarczają ciepło systemowe dla lokalnych społeczności. Obecna sytuacja na rynku energii może stanowić zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy, jak i dla możliwości dostarczania ciepła do mieszkańców osiedli mieszkaniowych – przekazała we wtorek, 3 stycznia PAP MediaRoom, powołując się na komunikat Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zgoda Komisji Europejskiej

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Komisja Europejska notyfikowała program 20 grudnia 2022 roku, potwierdzając jego zgodność z unijnym prawem pomocy publicznej.

Dla kogo pomoc?

Szacuje się, że grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. Chodzi o takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu i nawozów.

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają odpowiednie warunki: koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości produkcji w 2021 roku lub 6 proc. wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 roku; co najmniej połowa przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach, wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

