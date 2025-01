"Cyniczny manipulant, nienawistny aktywista LGBT". Ziobro o dziennikarzu

"Cyniczny manipulant Patryk Michalski nie zasługuje na miano dziennikarza – kłamie i manipuluje. Nienawistny aktywista LGBT doskonale wie, że większość ludzi czyta tylko tytuł i kilka pierwszych zdań. Nigdy nikomu nie groziłem bronią: ani posłom, ani sądowi, ani policjantom. Wyraźnie i jednoznacznie powiedziałem, że gdy policjanci przyjdą po mnie po decyzji sądu, poczęstuję ich herbatą i pójdę z nimi tam, gdzie wskażą" – napisał były szef MS w serwisie X.

Krytyka Michalskiego dotyczy artykułu jego autorstwa, opublikowanego w serwisie WP. W leadzie tekstu znalazło się sformułowani, że "Zbigniew Ziobro grozi sędziom".

Ziobro doprowadzony przed komisję siłą?

W piątek w Sejmie były minister sprawiedliwości odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło ewentualnego siłowego doprowadzenia polityka przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. – Dlaczego, jeśli bandyta chce mnie do czegoś zmusić, ja mam ulec bandycie? – pyta retorycznie Ziobro. Następnie Ziobro zaczął mówić o prawie do obrony koniecznej. – Wiecie, że byłem zwolennikiem szerokiego prawa do obrony koniecznej, sam rozszerzyłem prawo do ochrony koniecznej – dodał. – Przed bandytami można się bronić, a jeżeli nie czynić tego w sposób aktywny i fizyczny — bo ja przecież szanuję policjantów i oni są zmuszani do pewnych czynności i nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby krzywdę im zrobić jakąś. Choć muszę powiedzieć, że dysponuję arsenałem rozmaitych jednostek broni, więc pewnie dałbym radę – kontynuował były szef MS.

Polityk PiS zapewnił, że nie będzie się szarpał z policją, ale uda się z funkcjonariuszami do wskazanego miejsca. – Poczęstuję ich herbatą albo kawą, jeśli będą sobie życzyli, a potem pojadę z nimi w takie miejsce, które będzie przeznaczone, jeśli taka decyzja sądu zapadnie – zapowiedział Ziobro.

