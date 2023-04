Nowelizacja Prawa pogrzebowego. Pierwsze takie zmiany od 100 lat

Prace nad nowelizacją aktów prawnych, jakie składają się na Prawo pogrzebowe, wchodzą w zasadniczą fazę legislacyjną. W ciągu najbliższych dni projekt nowelizacji zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów – poinformował serwis Prawo.pl.

Nowe Prawo pogrzebowe ma stanowić szereg pozytywnych zmian dla obywateli, choćby możliwość załatwienia wielu spraw online.

Zmiany w Prawie pogrzebowym

– Nie będzie już konieczności zgłaszania zgonu w urzędzie stanu cywilnego, zamiast karty zgonu będziemy mogli się posługiwać numerem jak przy e-recepcie. Ale też łatwiej będzie odszukać grób osoby bliskiej – wytłumaczył Wojciech Labuda, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów, który z ramienia rządu zajmuje się koordynacją prac nad nowelizacją Prawa pogrzebowego.

Według niego, nowe przepisy przełożą się też na niższe opłaty na cmentarzach, m.in. dzięki łatwiejszemu lokalizowaniu kolumbariów na cmentarzach czy elektronicznym powiadomieniom o terminie opłacenia grobu.

Labuda zauważył, że w nowej ustawie wszystkie podstawowe kwestie zostały właściwie uregulowane, tak aby zlikwidować zbędne procedury zarówno dla obywateli, jak i administracji, a te, które pozostaną – uprościć. Jednocześnie – co podkreślił pełnomocnik prezesa Rady Ministrów w rozmowie z serwisem Prawo.pl – wszystkie podstawowe kwestie, takie jak prawo do grobu, pozostają niezmienione, ale zapisane wprost w ustawie, aby nie musieć sięgać do orzeczeń sądów, jeżeli ktoś chce znać swoje prawa.

Nowelizacja Prawa pogrzebowego oznacza również zmiany dla przedsiębiorców. – Po stronie branży pogrzebowej chcemy, aby ten szczególny rodzaj działalności był wykonywany w sposób bezpieczny pod kątem sanitarnym, ale i etycznym. Stąd proponujemy wprowadzenie rejestru przedsiębiorców pogrzebowych, w którym każdy będzie mógł sprawdzić, czy dana firma prowadzi działalność w sposób legalny i pod kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej – stwierdził Wojciech Labuda.

Co ciekawe, rząd chce również uregulować kwestie środowiskowe w kontekście krematoriów, tak by zapewnić, że do powietrza nie będą trafiać szkodliwe substancje, takie jak rtęć, pyły czy tlenek węgla.